وحسب رويترز، وصل الإعصار المداري "نورا" إلى ولاية كوينز لاند بشمال البلاد في وقت متأخر يوم السبت واجتاح الساحل الغربي لكيب يورك على الطرف الشمالي من الولاية.



ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات حتى الآن رغم أن إحدى شركات المرافق أبلغت عن انقطاع التيار الكهربائي عن ما يربو على 230 منزلا.



وكان مكتب الأرصاد الجوية توقع أن يصل الإعصار إلى الفئة الرابعة لكنه فقد بعضا من شدته وهو يمر من الإقليم الشمالي شرق اإلى كوينز لاند. وذكر المكتب أن الرياح بلغت سرعتها 100 كيلومتر في الساعة.