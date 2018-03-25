وقال كاشالا بوكار، والد إحدى الطالبات اللواتي تم الإفراج عنهن هذا الأسبوع، لوكالة فرانس برس إن "هناك الكثير من الأمل في المدينة بعد أخبار تفيد بأنه سيتم الإفراج عن آخر فتاة".



وأضاف بوكار، وهو الناطق باسم جمعية آباء الفتيات المخطوفات، "قيل لنا إنها آتية لكنها لم تصل بعد".



وأعلنت الحكومة النيجيرية الأربعاء أن عناصر من جماعة بوكو حرام المتطرفة التي خطفت 110 تلميذات في بلدة دابشي قبل أكثر من شهر، أعادوا أكثر من 100 منهن إلى هذه البلدة.



وكان الرئيس النيجيري محمد بخاري صرح الأسبوع الماضي، أن الحكومة "اختارت التفاوض" وليس اللجوء إلى القوة العسكرية لضمان عودة فتيات دابشي.



وقال وزير الإعلام "لتحقيق الإفراج عنهن، كانت الحكومة مدركة تماما بأن العنف والمواجهة ليسا الحل فذلك يمكن أن يعرض أرواح الفتيات للخطر، وبالتالي كان الخيار المفضل هو عدم اللجوء إلى العنف".



وأضاف "خلال فترة إعادة الفتيات، تم تعليق العمليات في بعض المناطق لضمان المرور الآمن وعدم إزهاق أرواح".



وأعادت حادثة الخطف في دابشي في 19 فبراير إلى الأذهان حادثة مماثلة وقعت في شيبوك في أبريل 2014 عندما خطفت أكثر من مئتي فتاة.



وتستخدم بوكو حرام الخطف سلاحا في التمرد الذي تخوضه منذ تسع سنوات تقريبا والذي أدى إلى مقتل 20 ألف شخص على الأقل وتشريد أكثر من مليونين.



ولم تعلن الجماعة المرتبطة بتنظيم داعش مسؤوليتها عن هجوم دابشي. لكن يعتقد أن فصيلا يتزعمه أبو مصعب البرناوي يقف وراءه.



في أغسطس 2015 أعلن تنظيم داعش دعمه لأبو مصعب البرناوي زعيما لحركة بوكو حرام مكان أبو بكر الشكوي الذي نفذ عناصره هجوم شيبوك.