وقال فلاديمير تيموشكوف، إن صديقه منذ أيام الدراسة الذي انتقل للعيش في بريطانيا في إطار صفقة تبادل جواسيس عام 2010، اتصل به عام 2012 وقال له إنه يريد أن يتم السماح له بزيارة روسيا.



ونفت موسكو هذه المعلومات وكتبت السفارة الروسية في لندن على تويتر "ليس هناك مثل هذه الرسالة من سيرغي سكريبال إلى الرئيس بوتين للسماح له بالعودة إلى روسيا".



وأضاف تيموشكوف، أنه فقد الاتصال بسكريبال لفترة ثم عاود الاتصال بابنته يوليا عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعدما سمع بمسالة سجنه بتهمة الخيانة العظمى.



وروى في مقابلة مع بي بي سي "في العام 2012، اتصل بي من لندن وتحدثنا على مدى نصف ساعة. ونفى أن يكون خائنا".



وقال إن سكريبال أبلغه بأنه "وجه رسالة إلى فلاديمير بوتين يطلب فيها العفو التام عنه والسماح له بزيارة روسيا. إن والدته وشقيقه وأقرباءه هنا".



وقال تيموشكوف إن صديقه "نادم" على كونه عميلا مزدوجا "لأن حياته اضطربت بشكل كامل".



وتابع "لقد نبذه كثير من الناس، وشعر رفاقه في الدراسة بأنه خان الوطن الأم".



ولا يزال سكريبال (66 عاما) وابنته يوليا في غيبوبة في المستشفى بعد تعرضهما للتسميم بغاز الأعصاب في 4 مارس في سالزبري.



وحملت لندن والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الدولة الروسية مسؤولية الهجوم، رغم أن موسكو نفت باستمرار أي ضلوع لها في هذه القضية.