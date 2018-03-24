وأعلنت ماليزيا حالة التأهب القصوى، منذ أن شن مسلحون متحالفون مع التنظيم المتشدد سلسلة هجمات في جاكرتا عاصمة إندونيسيا المجاورة في يناير 2016.

وقال المفتش العام للشرطة، محمد فوزي هارون، في بيان، إن الشرطة اعتقلت ستة ماليزيين في ولاية جوهور، في حين تم اعتقال شخص سابع وهو فلبيني وعضو في جماعة أبو سياف بولاية صباح الشرقية، في عدد من العمليات التي نفذتها في الفترة بين 27 فبراير و15 مارس.

وأضاف أن الستة المعتقلين في جوهور أعضاء في خلية تابعة لداعش، ومنهم فني عمره 37 عاما جند أعضاء جددا ويُعتقد أنه العقل المدبر لهجمات مزمعة على دور عبادة في عاصمة الولاية.

وقال المفتش العام: "كلهم خططوا للهروب إلى دولة مجاورة والسعي للاحتماء لدى أعضاء جماعة متشددة هناك بعد تنفيذ خطتهم بنجاح" دون أن يسمى تلك الدولة.

وعلى مدى السنوات الماضية اعتقلت ماليزيا مئات الأشخاص للاشتباه بصلتهم بجماعات متشددة.