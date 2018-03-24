وجاءت هذه المحادثة الهاتفية في وقت تصاعد التوتر في العلاقات بين بكين وواشنطن بعد حديث الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن اجراءات عقابية ضد واردات صينية، يمكن أن تبلغ قيمتها "60 مليار دولار".

وأقر البرلمان الصيني الاثنين تعيين المستشار النافذ ليو هي، وهو مسؤول في الحزب الشيوعي تلقى تعليمه في جامعة هارفرد، في منصب نائب رئيس الوزراء، على أن يشرف على القطاعات المالية والاقتصادية الصينية.

ونقلت شينخوا عن ليو هي، قوله لمنوتشين "إن الصين على استعداد للدفاع عن مصالحها الوطنية، وتأمل بأن يبقي الجانبان على عقلانيتهما وأن يعملا معا حفاظا على الاستقرار الكلي للعلاقات الاقتصادية والتجارية الصينية الأميركية".

ولم تتأخر بكين في الرد على التهديدات التي أطلقها ترامب، فهددت بدورها بفرض رسوم جمركية على أكثر من مئة منتج أميركي.

وقالت وزارة التجارة الصينية الجمعة إن "الصين لا تخشى في أي حال حربا تجارية".