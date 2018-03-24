أبو ظبي - سكاي نيوز عربية قال شاهد من رويترز إن محققين من الهيئة التنظيمية المعنية بحماية البيانات في بريطانيا دخلوا مقر شركة كيمبرج أناليتيكا التي تأتي في قلب عاصفة بسبب مزاعم بأنها جمعت بشكل غير قانوني بيانات خاصة عن مستخدمي فيسبوك لاستهداف ناخبين أميركيين.
ووصل قرابة 20 مسؤولا يرتدون سترات سوداء عليها شعار مكتب مفوض المعلومات إلى مقر الشركة في وسط لندن بعد قليل من منح قاض بالمحكمة العليا المكتب إذنا بالتفتيش.
كانت إليزابيث دنهام مديرة المكتب قد سعت لاستصدار مذكرة تفتيش لمقر كمبردج أناليتيكا بعدما كشف مصدر مطلع سرب معلومات أن الشركة جمعت معلومات خاصة عن ملايين من مستخدمي فيسبوك لدعم الحملة الانتخابية لدونالد ترامب في 2016.