أبو ظبي - سكاي نيوز عربية قال شاهد من رويترز إن محققين من الهيئة التنظيمية المعنية بحماية البيانات في بريطانيا دخلوا مقر شركة كيمبرج أناليتيكا التي تأتي في قلب عاصفة بسبب مزاعم بأنها جمعت بشكل غير قانوني بيانات خاصة عن مستخدمي فيسبوك لاستهداف ناخبين أميركيين.