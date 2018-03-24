أبو ظبي - سكاي نيوز عربية قال مكتب مفوض المعلومات في بريطانيا إن قاضيا بالمحكمة العليا وافق على طلب قدمه المكتب المعني بمراقبة حماية البيانات في البلاد لإصدار إذن بتفتيش مكاتب شركة كيمبردج أناليتيكا في لندن.
وقال متحدث باسم المكتب "نحن مسرورون بقرار القاضي، ونعتزم تنفيذ المذكرة خلال فترة وجيزة".
وسعت إليزابيث دنهام مديرة المكتب لاستصدار مذكرة تفتيش لمقر كيمبردج أناليتيكا بعدما كشف مصدر مطلع سرب معلومات أن الشركة جمعت معلومات خاصة عن ملايين من مستخدمي فيسبوك لدعم الحملة الانتخابية لدونالد ترامب في 2016.