أبو ظبي - سكاي نيوز عربية قال مكتب مفوض المعلومات في بريطانيا إن قاضيا بالمحكمة العليا وافق على طلب قدمه المكتب المعني بمراقبة حماية البيانات في البلاد لإصدار إذن بتفتيش مكاتب شركة كيمبردج أناليتيكا في لندن.