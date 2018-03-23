ونقلت فرانس برس عن أجهزة الاستخبارات الأفغانية ومسؤولين أن المرأة أسرت مساء الخميس الماضي، في ولاية جوزجان معقل التنظيم الإرهابية في شمال أفغانستان.

وذكرت القيادة الوطنية للأمن، في بيان، "خلال العملية المشتركة بين (القيادة الوطنية للأمن) أجهزة الاستخبارات الأفغانية والقوات الخاصة الأفغانية تم أسر خمسة أفغان وفرنسية يقاتلون في منطقة درزاب في ولاية (جوزجان)".

وأكدت وزارة الدفاع وجود "متمردة بين الموقوفين". وأضافت أن ستة مقاتلين من تنظيم داعش قتلوا في العملية. ولم يذكر المسؤولون الأفغان كيف حددوا جنسية المرأة، لكن أحدهم قال لفرانس برس "إنها تتكلم الفرنسية".