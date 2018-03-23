وتمنع هذه المراقبة القضائية ساركوزي من الاجتماع بالأطراف التسعة في هذه القضية بمن فيهم اثنان من المقربين إليه كلود غيان وبريس اورتوفو اللذان كانا وزيرين إبان رئاسته التي استمرت من 2007 الى 2012.

كما تمنعه من التوجه إلى ليبيا ومصر وتونس وجنوب أفريقيا.

وكان الرئيس الفرنسي الأسبق وصف هذه القضية بـ"الافتراء" وقال في إفادته أمام القضاة إن الاتهام لا يستند إلى دليل مادي.

ووجهت إلى ساركوزي البالغ من العمر 63 عاماً الاربعاء الماضي تهم "الافساد" ومخالفة القانون في تمويل حملة انتخابية.