وصدر البيان بعيد حفل عشاء أقامته السفارة السعودية في واشنطن، بحضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، تحت عنوان إطلاق الشراكة بين البلدين.

وأظهر البيان أهمية التعاون الاستراتيجي بين واشنطن والرياض، الذي انطلق منذ 70 عامًا، والدور الذي يلعبه اليوم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في هذا المجال.

وتضمن برنامج الأمسية استعراض مقاطع فيديو لأصوات رائدة لعبت أدواراً حاسمة في التعاون السعودي-الأميركي.

وأكدت شهادات المتدخلين التعاون المستمر بين البلدين في مجال الدفاع ومكافحة الإرهاب، مشددين في الوقت نفسه على ضرورة "إبقاء الأعين منصبة على آفاق التقدم التي من شأنها الارتقاء بهذه العلاقات الثنائية في المستقبل".

وقال الأمير محمد بن سلمان "نحتفل هذه الليلة بمرور أكثر من 70 سنة على التعاون العسكري والأمني مع الولايات المتحدة. لقد تدربنا معا لمواجهة التهديدات المشتركة والدفاع عن مصالح الدولتين".

وتابع "علاقتنا مع أميركا هي أمر أساسي من أجل إحلال الأمن في الشرق الأوسط.. ونحن ممتنون لدعمكم في أفق بناء مستقبل أفضل".

من جهته، قال وزير الخارجية الأسبق جيمس بيكر "إنها فرصة عظيمة ووقت مناسب للاحتفال بالعلاقات السعودية الأميركية.. تواجهنا اليوم تحديات هائلة، بما في ذلك مواجهة إيران وتهديد الإرهاب".