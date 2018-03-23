ويأتي ذلك بعد تلاشي العقبات الأخيرة التي كادت تؤدي إلى إغلاق آخر للحكومة حيث اعترض المحافظون على النفقات الكبيرة وعلى أولويات الديمقراطيين في وقت يسيطر فيه الجمهوريون على مجلس النواب ومجلس الشيوخ والبيت الابيض.

تمرير مجلس الشيوخ القانون بعد منتصف الليل جاء نتيجة لرغبة كلا الحزبين في تجنب الإغلاق الفيدرالي الثالث هذا العام.

لكنهم عندما حاولوا التوصل إلى اتفاق شامل يضع سقفا للميزانية، أثاروا معارضة المحافظين ووضعوا ملامح معركة التمويل المقبلة قبل انتخابات التجديد النصفي.

ووافق مجلس النواب بسهولة على الموازنة الخميس بأغلبية 256 صوت مقابل 167 صوتا، من كلا الحزبين التي أكدت شعبية الاتفاق، الذي يمول الحكومة حتى شهر سبتمبر. وهي تعزز البرامج العسكرية والمحلية، وتقدم الأموال الاتحادية إلى كل ركن من أركان البلاد.