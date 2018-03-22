وقال روميو كارامات القائد بشرطة مقاطعة بولاكان، إن الشرطة نفذت نحو 60 عملية في إطار الحرب على المخدرات في 9 بلدات بالمقاطعة، وفق "رويترز".

وذكر في بيان "هذه العمليات جزء من حملتنا الموسعة ضد المخدرات وكل أشكال الجريمة في الإقليم".

وتابع :" للأسف قتل 13 مشتبها فيهم حينما أطلق جنودنا النار دفاعا عن النفس بعدما شعر المشتبه فيهم الذين كانوا مسلحين بأنهم محاصرون وبدأوا في إطلاق النار".

وذكر أن الشرطة ألقت القبض على أكثر من 100 وصادرت 19 سلاحا ناريا ونحو 250 عبوة مخدرات خلال العمليات التي استمرت 24 ساعة.

وقتل أكثر من 4 آلاف فلبيني على يد الشرطة خلال حرب يشنها الرئيس رودريغو دوتيرتي منذ 20 شهرا، كما قتل آلاف غيرهم برصاص مسلحين مجهولين.

ووقعت معظم أعمال القتل في مناطق عشوائية بالعاصمة مانيلا وإقليمي بولاكان وكافيت المجاورين.