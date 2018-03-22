وفي حالة موافقة الكونغرس على مشروع القانون، الذي كشف عنه الأربعاء، ستكون هذه أول خطوة ملموسة يتخذها لتعزيز أمن الانتخابات منذ حملة انتخابات الرئاسة في 2016، التي شابتها اتهامات بتدخل روسي.

وسيوفر هذا التمويل منحا للولايات لمساعدتها على شراء آليات للتصويت مؤمنة بشكل أكبر، وإجراء تدقيق بعد الانتخابات، وتحسين التدريب على الأمن الإلكتروني للانتخابات.

ويفوق المبلغ في مشروع القانون بـ307 ملايين دولار أكثر مما طلبت إدارة ترامب تخصيصه لميزانية مكتب التحقيقات الاتحادي.

وقال المسؤولون عن تحديد المبلغ إن جزءا منه سيستخدم لتمويل جهود مكافحة التجسس لتوفير حماية من الهجمات الإلكترونية الروسية.