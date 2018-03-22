وأقيمت الاحتفالات التي وصفتها السلطات بـ"الدعاية" الأربعاء في إسطنبول، وفي مدينة ديار بكر ذات الأغلبية الكردية وفي العديد من المدن والبلدات الأخرى عبر تركيا، في ظل إجراءات أمنية مشددة.



عادة ما يستغل الأكراد مهرجان 21 مارس، المعروف باسم عيد النوروز، لتأكيد هويتهم العرقية والمطالبة بمزيد من الحقوق.



وقالت وكالة أنباء الأناضول الرسمية التركية، إن الشرطة اعتقلت 22 متظاهرا في إسطنبول بسبب "دعاية" مزعومة للمتمردين وفصيل كردي في سوريا تعتبره أنقرة أيضا جماعة إرهابية.



كما اعتقلت السلطات 26 شخصا على الأقل في مدينتي ازمير وأضنة.



كما فضت الشرطة تظاهرة غير مرخص بها في مدينة باتمان ذات الأغلبية الكردية.