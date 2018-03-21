ووسط موجة من الجهود الدبلوماسية في آسيا وأوروبا والولايات المتحدة، يعتزم مون عقد اجتماع مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون الشهر القادم.



وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قال أيضا إنه سيجتمع مع كيم بحلول نهاية مايو.



وقال مون خلال اجتماع تحضيري في القصر الرئاسي الأزرق للقمة بين الكوريتين "ستكون القمة بين كوريا الشمالية وأميركا حدثا تاريخيا في حد ذاته في أعقاب قمة بين الكوريتين".



وقال مون إن سلسلة الاجتماعات يجب أن تهدف إلى "نهاية تامة" للقضية النووية وقضية السلام على شبه الجزيرة الكورية.



