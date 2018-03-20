وأضاف ترامب للصحفيين، خلال اجتماع في البيت الأبيض مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أنه يعتقد أنه سيجتمع مع بوتن "في المستقبل القريب" لبحث سباق التسلح بين البلدين، والأوضاع في أوكرانيا وسوريا وكوريا الشمالية.

وأكد أن سباق التسلح بين الولايات المتحدة وروسيا "بدأ يخرج عن السيطرة (...) لكننا لن نسمح أبدا لأحد بالاقتراب مما وصلنا إليه".

أمنية كيم

وفي سياق متصل تمنى الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون لفلاديمير بوتن، في برقية "تهاني صادقة" وجهها، الثلاثاء، إلى الرئيس الروسي بعد إعادة انتخابه، النجاح في "عمله من أجل بناء روسيا قوية".

ونقلت وكالة الأنباء الكورية الشمالية عن كيم جونغ أون قوله إن نتيجة هذه الانتخابات "هي التعبير عن الدعم الكبير الذي يقدمه لك شعبك وثقته الكبيرة بك".

وأعرب الزعيم الكوري الشمالي من جهة أخرى، عن اقتناعه باستمرار "التاريخ الطويل" للعلاقات الودية بين البلدين.

وكان بوتن، من جهته، أشاد، في يناير، بالزعيم الكوري الشمالي الذي رأى فيه "رجلا سياسيا ناضجا".

يذكر أن الوضع في شبه الجزيرة الكورية تدهور، في السنتين الماضيتين، إذ أجرى الشمال 3 تجارب نووية جديدة، وزاد من عمليات إطلاق الصواريخ.