وتحطمت الطائرة في قاعدة "فالي" الجوية في جزيرة "أنغليسي" شمالي ويلز.

ولم تتضح بعد حجم الخسائر البشرية الناجمة عن الحادث، لكن "سكاي نيوز" أكدت أن الطائرة تتسع لشخصين.

وقالت القوات الجوية الملكية البريطانية على "تويتر": "علمنا اليوم بحادث في قاعدة فالي الجوية ويتعلق بطائرة هوك. نحقق في الحادث".

وذكرت وزارة الدفاع والشرطة المحلية أيضا أنهما تحققان في الأمر.

وتستخدم قاعدة "فالي" في التدريب على قيادة طائرات "هوك".