وأوضح المجلس في رسالته إلى زوكربرغ أنه بناء على التقارير المنشورة في صحيفتي "الغارديان" البريطانية و"نيويورك تايمز" الأميركية في الأيام الأخيرة، فإنه يتوجب على المدير التنفيذي للموقع الإدلاء بشهادته الشفوية.

وذكرت لجنة الإعلام والشؤون الرقمية والرياضة أن سألت زوكربرغ مرارا بشأن عدد الشركات التي حصلت على بيانات بشأن المستخدمين دون موافقتهم، مشيرة إلى أن المسؤولين في فيسبوك عملوا على تضليل اللجنة.

وقالت إنه حان الوقت للاستماع إلى المدير التنفيذي في فيسبوك من أجل معرفة أكثر بشأن النتائج الكارثية للعملية، مشيرة إلى أن زوكر مهلة للرد حتى الاثنين المقبل.

وكان موقع فيسبوك قد تعرض لفضيحة مدوية الأسبوع الماضي، بعد تقارير أفادت بأن الموقع منح بيانات 50 مليون مشترك فيه لشركة الاستشارات السياسية البريطانية كامبردج أناليتيكا.

وذكرت التقارير أن الشركة أساءت استخدام هذه البيانات، حيث استغلتها في الانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2016.