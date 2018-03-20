ونقلت وكالة "أسوشيتدبرس" عن المتحدث باسم الحكومة اليونانية، ديميتريس تزاناكوبولوس، أن وزير خارجية بلاده سيتوجه إلى العاصمة المقدونية سكوبي، الخميس، لعقد محادثات مع مسؤولين حكوميين وشخصيات معارضة، وكذلك أحزاب الأقليات العرقية الألبانية.

ومن المقرر أن يجتمع وزيرا خارجية البلدين في فيينا، في 30 مارس، مع مفاوض الأمم المتحدة ماتيو نيميتز.

ويختلف البلدان، منذ ربع قرن، بشأن اسم "مقدونيا"، الذي تقول اليونان إنه ينطوي على مطالب إقليمية بإقليمها الشمالي الذي يحمل نفس الاسم.

بيد أن تغيير الحكومة في سكوبي جدد الآمال في إمكانية حل هذه المشكلة. وتكثفت المحادثات في هذا الشأن.