وطوق الأمن منطقة المدرسة، لكن لم تتوفر معلومات على الفور حول مصدر إطلاق النار أو ما إذا كان الحادث أوقع ضحايا.

وقالت مدرسة سانت ماري العامة، على موقعها الإلكتروني، إن المنطقة المحيطة بالمدرسة أغلقت، وإنه تم "احتواء" الوضع، بدون إعطاء المزيد من التفاصيل.

وأظهرت صور محطات التلفزة المحلية العديد من سيارات الشرطة أمام مبنى المدرسة الكبير.

وبحسب إفادة طالب لشبكة "سي إن إن"، عبر الهاتف، فإن النيران أطلقت خلال الدروس عند الساعة 8,00 (12,00 ت غ) الثلاثاء.

وقال جوناثان لشبكة "سي إن إن": "في هذا الوقت تمشط الشرطة الصفوف، وقريبا ستوافينا إلى خارج المدرسة".

وتتكرر حوادث إطلاق النار في المدارس الأميركية.

ففي 14 فبراير قتل 17 شخصا في إطلاق نار في مدرسة باركلاند في فلوريدا.

وأثار ذلك حركة تعبئة كبرى لمئات آلاف الطلبة في البلاد، في محاولة لحظر بيع الأسلحة الرشاشة التي يسهل اقتناؤها في الولايات المتحدة، وفي بعض الأحيان اعتبارا من سن 18 عاما.

ومن المرتقب تنظيم تظاهرة ضخمة في 24 مارس في العاصمة الأميركية للمطالبة بضبط أفضل لمبيعات الأسلحة.