وأضافت إدارة سان أنطونيو للإطفاء، في تغريدة، أن الطرد انفجر، بعد منتصف الليل بقليل، في منشأة للتوزيع تابعة للشركة، في مدينة شيرتز التي تقع خارج مدينة سان أنطونيو، على بعد نحو 104 كيلومترات إلى الجنوب من أوستن.

ولم يتضح إن كان للانفجار علاقة بسلسلة تفجيرات شهدتها أوستن على مدى الأسبوعين الماضيين، وراح ضحيتها شخصان كما أصيب 4.