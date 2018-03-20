وأكد مصور رويترز في الموقع، أن العاملين بالسفارة الروسية لوحوا للدبلوماسيين المغادرين وأسرهم بينما كانت الحافلات تبتعد.

وعقب أول استخدام هجومي لغاز الأعصاب على أراض أوروبية منذ الحرب العالمية الثانية، أعطت ماي، الأربعاء الماضي، 23 دبلوماسيا روسيا، قالت إنهم "جواسيس يعملون تحت غطاء دبلوماسي"، مهلة أسبوع للمغادرة.

وكانت الخارجية الروسية أعلنت أن موسكو ستطرد 23 دبلوماسيا بريطانيا، وستسحب التصريح لبريطانيا بفتح قنصلية في سان بطرسبرغ، على خلفية الأزمة الدبلوماسية.

وفجر تعرض العميل الروسي السابق سيرغي سكريبال وابنته للتسمم، في مدينة سالزبيري البريطانية، في الرابع من مارس الجاري، نزاعا دبلوماسيا بين البلدين، فاتهمت بريطانيا روسيا بالضلوع في عملية التسميم، وقالت إنه تم باستخدام غاز الأعصاب "نوفيتشوك"، الذي صنعه الاتحاد السوفيتي سابقا، بينما نفت موسكو أي صلة بالواقعة.