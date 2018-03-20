وأوضح رينك لوكالة الأنباء الروسية ريا نوفوستي أن "نوفوتشيك ليس مادة، أنه نظام متكامل لأسلحة كيميائية".

وكانت الوكالة الروسية قد عرفت عنه بأنه أحد مصممي البرنامج.

والخميس الماضي أعلنت موسكو على لسان نائب وزير الخارجية سيرغي ريابكوف أن موسكو لم تطور أبدا حتى في حقبة الاتحاد السوفييتي السابق برنامج الأسلحة الكيميائية "نوفيتشوك"، الذي يشار إليه في قضية تسميم العميل الروسي السابق سيرغي سكريبال في بريطانيا.

وتعرض سكريبال (66 عاما) وابنته يوليا (33 عاما) لتسميم بغاز الأعصاب في سالزبري في جنوب غرب إنجلترا، تقول السلطات البريطانية إنه بترتيب روسي.