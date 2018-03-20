وأشارت الشرطة إلى أن توقيف ساركوزي في أحد مقرات الشرطة قد يستمر لـ(48 ساعة).

وبموجب القانون الفرنسي فإن يمكن للشرطة احتجاز الشخص لمدة يومين قبل إطلاق سراحه، أو توجيه اتهام له.

وتشتبه السلطات الفرنسية بتلقي ساركوزي أموالا من الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي لتمويل حملته الانتخابية في سباق الرئاسة الفرنسي عام 2007.

وتدور شبهات حول إبرام ساركوزي صفقات مشبوهة مع قطر، وسبق للرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم جوزيف بلاتر أن قال إن لساركوزي دور في منح قطر حق استضافة كأس العام 2022.

وسبق أن اعتقلت السلطات البريطانية رجل الأعمال الفرنسي ألكسندر الجوهري لفترة، للاشتباه بأنه كان ينقل أموالا من القذافي إلى ساركوزي.