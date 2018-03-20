وحسب أسوتشيدبرس، قالت ميركل أثناء زيارة لوارسو، إنها تتوقع من زعماء الاتحاد الأوروبي التوصل إلى "استنتاجات قاطعة" في هذا الموضوع في قمة تعقد في وقت لاحق من هذا الأسبوع في بروكسل.



وتنفي روسيا بشدة ضلوعها في هذا الأمر.



وتحدثت ميركل خلال مؤتمر صحفي إلى جانب رئيس الوزراء البولندي، الذي قال إنه يجب على زعماء أوروبا أن يظهروا تضامنهم بعد واقعة تسميم الجاسوس السابق سيرغي سكريبال وابنته يوليا بغاز الأعصاب.





