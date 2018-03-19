وأمهل الرئيس الأميركي دونالد ترامب الكونغرس والدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق حتى 12 مايو لإصلاحه باتفاق ملحق.

وقال لو دريان للصحفيين لدى وصوله لحضور اجتماع مع نظرائه لمناقشة الملف الإيراني: "يجب ألا نستبعد دور إيران في نشر الصواريخ الباليستية ودورها المثير للتساؤل في الشرق الأوسط".

وعرضت بريطانيا وفرنسا وألمانيا فرض عقوبات جديدة من الاتحاد الأوروبي على إيران بسبب برنامجها للصواريخ الباليستية ودورها في الحرب السورية، وفق وثيقة سرية اطلعت عليها "رويترز".