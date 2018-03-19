وقال المسؤولون في إفادة صحفية إن خطة البيت الأبيض ستسعى أيضا إلى تقليص إدراج المواد الأفيونية في الوصفات الطبية للثلث خلال السنوات الثلاث المقبلة من خلال تشجيع أساليب تحد من الإفراط في وصف الأطباء للمواد الأفيونية في برامج الرعاية الصحية الاتحادية.

وسيحدد ترامب الخطوط الرئيسية لمقترحاته خلال إحدى المناسبات في ولاية نيوهامبشير التي تعاني بشدة من مشكلة إدمان المواد الأفيونية