وجاء بيان كوب بعد أن انتقد ترامب في وقت سابق تحقيق مولر فيتدخل روسيا في انتخابات الرئاسة الأمريكية التي جرت في 2016.

وقال كوب "ردا على تكهنات وسائل الإعلام والتساؤلات المرتبطة بذلك التي تُوجه للإدارة يؤكد البيت الأبيض من جديد أن الرئيس لا يفكر أو يناقش إقالة المحقق الخاص روبرت مولر".

وكان ترامب قد شن هجوما على مولر مشككا في عدالة تحقيقاته. وتساءل ترامب في تغريدة له على حسابه على تويتر "لماذا يضم فريق مولر 13 ديمقراطيا متشددا، بعضهم من كبار داعمي هيلاري، ولا يضم الفريق أيا من الجمهوريين ؟".

كما قال "هل يعتقد أحد أن الأمر عادل ؟ ومع ذلك، ليس هناك تواطؤ".

وحول مذكرات ادعى نائب رئيس إف بي آي سابقا أندرو ماكابي انه دونها خلال لقائه ترامب، قال الرئيس الأميركي"قضيت وقتاً قصيرا مع أندرو ماكابي، لكنه لم يدون ملاحظات عندما كان معي. أعتقد أن ذلك يأتي في إطار أجندته الخاصة، كما سبقه في ذلك جيمس كومي. هل يمكن لنا أن نسميها مذكرات مزيفة؟"