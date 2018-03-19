ورافقت العاصفة "الياكيم" رياح بسرعة 105 كلم في الساعة عندما ضربت شمال شرق الجزيرة الواقعة في المحيط الهندي الجمعة، وانتقلت الى الساحل الشرقي.

وأعلن مكتب إدارة الكوارث في البلاد عدد القتلى، وقال ان 15 ألف شخص تضرروا من العاصفة.

وتعرضت مدغشقر، التي تعتبر من أفقر بلدان العالم، لأربعين اعصاراً وعاصفة استوائية خلال السنوات العشر الماضية.

وفي كانون الثاني/يناير تسبب الاعصار "آفا" بمقتل 51 شخصا، وفي آذار/مارس من العام الماضي قتل 78 شخصا في الإعصار "ايناو".