وصرح بوتن للصحافيين بعد فوزه الساحق في الانتخابات الرئاسية "أن يعتقد أحد أن شخصا ما في روسيا يسمح لنفسه بالقيام بهذه الأمور قبيل الانتخابات وكأس العالم لكرة القدم هو أمر لا معنى له ومجرد هراء".

وشكر بوتن الذي انتخب الأحد لولاية رابعة مئات من أنصاره الذين تجمعوا وسط موسكو للاحتفال بفوزه الكبير في الانتخابات الرئاسية، معتبرا أن هذا الأمر يظهر "الثقة والأمل" لدى الشعب الروسي.

وقال بوتن أمام أنصاره قرب الكرملين "أرى في هذا الأمر الثقة والأمل لدى شعبنا. سنقوم بعمل كبير في شكل مسؤول وفاعل".

وأضاف "أرى في ذلك امتنانا لإنجاز كثير من الأمور في ظروف بالغة الصعوبة".