ونظرا إلى الفرق في التوقيت، كانت مراكز الاقتراع فتحت في أقصى الشرق الروسي وسيبيرا السبت في الساعة الثامنة بتوقيت غرينتش على أن تغلق في جيب كالينينغراد على الحدود مع الاتحاد الأوروبي الأحد في الساعة السادسة مساء بتوقيت غرينتش.

وفي وقت سابق أعلن المكتب الصحفي لشرطة العاصمة الروسية موسكو، أن أكثر من 17 ألف عنصر من ضباط الشرطة والحرس الوطني والشركات الأمنية الخاصة والمتطوعين، سيعملون على تأمين سير الانتخابات الرئاسية.

وصرح المكتب الصحفي بأنه "لضمان سيادة القانون وأمن المواطنين في مراكز الاقتراع ، تم إشراك أكثر من 17 ألف عنصر من ضباط الشرطة ، فضلا عن ممثلي الحرس الوطني وعاملين في مجال حراسة الأمن الخاص والشرطة الشعبية في العاصمة موسكو".