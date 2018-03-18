وأوردت وكالة الأنباء الألمانية أن بعضا من نحو 11 ألف محتج رشقوا الشرطة بزجاجات بلاستيكية، وهددوا عناصرها بعصي أعلام كانوا يلوحون بها.

كذلك احتج المتظاهرون على صفقة بيع أسلحة ألمانية لتركيا، ورددوا شعارات منها "الدبابات الألمانية: غادري كردستان". كما وصفوا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بـ"الإرهابي".

ولم ترد تقارير بوقوع حوادث في مظاهرات أصغر حجما في مدينتي كولونيا وفوبرتال.

ولوح بعض المتظاهرين بأعلام عليها صورة زعيم حزب العمال الكردستاني عبدالله أوجلان، وقالت الشرطة إنها تقوم بتقييم مقاطع مصورة لتحديد هويتهم.