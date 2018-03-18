وفي مختلف أنحاء البلاد تفتح صناديق الاقتراع عند الساعة 8,00 صباح الأحد وهو ما يعادل الساعة 20,00 ت غ السبت في أقصى الشرق الروسي نظرا لفارق التوقيت بين مناطق روسيا.

بوتن إلى ولاية رابعة

ومن المتوقع أن يفوز بوتن، الذي يحكم روسيا منذ أكثر من 18 عاما، سواء كرئيس حكومة أو كرئيس للبلاد، بولاية رابعة الأحد، يتسلم من خلالها رئاسة البلاد حتى عام 2024، إلا في حال حصول مفاجأة كبيرة.

ووفقا لآخر استطلاع رأي لمعهد "في تي اس يوم" الحكومي، فقد حصل بوتن على 69% من نوايا التصويت، وجاء في المرتبة الثانية مرشح الحزب الشيوعي بافل غرودينين (7-8%)، والثالث المرشح القومي المتشدد فلاديمير جيرينوفسكي (5-6%)، بينما نتيجة المرشحين الخمسة الباقين هامشية.

والغائب الكبير في الانتخابات الرئاسية، هو المعارض الاول للكرملين اليكسي نافالني، الممنوع من المشاركة بسبب إدانته في القضاء، وهو ما وصفه بأنه "تهمة ملفقة".