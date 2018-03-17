ويشمل الإلغاء خصوصا الرحلات القصيرة، لكنه طال أيضا رحلات باتجاه نيويورك وشيكاغو.

وفي مطار غاتويك، المطار الرئيسي الآخر في لندن قال متحدث إنه تم إلغاء ثلاث رحلات.

وأصدرت الأرصاد الجوية البريطانية إنذارا برتقاليا (المستوى الثالث من سلم من أربعة مستويات) من تساقط ثلوج ومن الجليد في عدة مناطق بإنجلترا السبت بداية من الساعة الرابعة بتوقيت غرينيتش وحتى صباح الأحد الساعة التاسعة.

كما صدر إنذار أصفر (الدرجة الثانية) لمعظم مناطق المملكة المتحدة من رياح عاتية أو ثلوج وجليد بين الساعة الرابعة فجرا السبت والساعة العاشرة صباحا الأحد.

وقال خبير الأرصاد الجوية ألكس بورخيل "سنشهد بردا شديدا مع تساقط الثلج في العديد من المناطق نهاية الأسبوع" مضيفا "هناك رياح عاتية وستبلغ درجات الحرارة التي يشعر بها السكان 7 أو 8 درجات تحت الصفر".

وستشهد مناطق الجنوب الغربي أهم الاضطرابات حيث يتوقع تساقط 25 سنتم من الثلوج.

وطلبت الهيئة المكلفة الطرقات السيارة في إنجلترا من السائقين تفادي الطرقات التي تعبر سلسلة جبال بينينس التي يصل ارتفاعها إلى 893 مترا.

وتم إلغاء سباق نصف الماراثون في كوفنتري (وسط إنجلترا) ومباريات في بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.

بيد أن خبير الأرصاد الجوية مارتن بوولس أشار إلى أنه "لا نتوقع أن يكون الأثر ذاته (للموجة السابقة بداية مارس) حتى وإن تساقطت الثلوج".