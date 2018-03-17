وقالت الخارجية إن الرد الروسي على القرار البريطاني السابق بطرد 23 دبلوماسا روسيا "كان متوقعا".

وتأتي التصريحات البريطانية بدورها ردا على قرار روسي، السبت، بطرد 23 دبلوماسيا بريطانيا، وسحب التصريح لبريطانيا بفتح قنصلية في سان بطرسبرغ، على خلفية أزمة تسميم سكريبال وابنته في بريطانيا.

وقالت الخارجية البريطانية إن طرد روسيا 23 من دبلوماسيينا "لن يغير من موقفنا".

وتتهم لندن موسكو بالضلوع في تسميم سكريبال وابنته، باستخدام غاز الأعصاب "نوفيتشوك"، الذي صنعه الاتحاد السوفيتي سابقا، وهي تهمة تنفيها روسيا.

واستدعت وزارة الخارجية الروسية السفير البريطاني في موسكو من أجل "اجتماع"، للمرة الثانية خلال أسبوع، حسبما أفادت وسائل إعلام روسية رسمية، السبت.