وأقلعت الطائرة، وهي من طراز بايبر - 23 أباتشي، من مطار في بلدة بلارديل بمقاطعة بولاكان، ثم تحطمت، وسقطت فوق منزل، حسبما ذكر المتحدث باسم هيئة الطيران المدني الفلبينية إريك ابولونو ومصادر والشرطة.

وأوضح قائد شرطة بلارديل خوليو ليزاردو، في مقابلة عبر الهاتف، أن الفلبينيين الخمسة الذين كانوا على متن الطائرة المجهزة لنقل 6 أفراد، قتلوا، كما لقي 5 أشخاص على الأرض حتفهم.

وقال إن الحادث أشعل حريقا في المنزل الذي اصطدمت به الطائرة.

طيران "مزعج" في 2018

وشهد العالم عددا من حوادث الطيران المروعة منذ بداية العام الجاري، وسجلت آخر مأساة في 12 من مارس الحالي، بسقوط طائرة بنغالية في مطار كتماندو بنيبال، مما أسفر عن مقتل 50 شخصا على الأقل، فيما جرى إنقاذ 17 آخرين.

وبدأت حوادث الطيران في العام، بانزلاق طائرة تركية تابعة لشركة "بيغاسوس" من المدرج إلى الحافة، في مطار طرابزون شمالي تركيا، لكن الركاب الـ 168 نجوا من الكارثة.

وفي الحادي عشر من فبراير، تحطمت طائرة روسية تابعة لشركة "ساراتوف" بعد مدة قصيرة من إقلاعها، ولقي 71 راكبا مصرعهم جراء الحادثة.

وعقب ذلك، سقطت طائرة إيرانية في رحلة داخلية بمنطقة جبلية، فأدت الحادثة إلى مقتل 59 راكبا و6 من أفراد الطاقم.

وفي السادس من مارس، قتل 39 شخصا جراء تحطم طائرة نقل روسية قرب قاعدة حميميم العسكرية شمال غربي سوريا.