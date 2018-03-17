وحسب رويترز، أضاف سيشنز "بناء على تقرير المفتش العام ونتائج مكتب المسؤولية المهنية التابع لمكتب التحقيقات الاتحادي.. أنهيت عمل أندرو مكابي بشكل فوري".

والقرار اتخذ قبل ٤٨ وأربعين ساعة من موعد تقاعد مكابي، ما سيحرمه من كل تقاعده. والقرار يأتي على خلفية تقرير توصية من مكتب المسؤولية المهنية في مكتب التحقيقات الفدرالي. حسب مراسلتنا.

بسبب قرار سابق لمكابي ويخول مسؤولين في مكتب التحقيقات بالحديث إلى الإعلام عن تحقيقات تجرى تستهدف مؤسسة كلينتون.

ومكابي كان استقال أصلا من منصبه نهاية يناير الماضي، وكان يفترض أن يحال إلى التقاعد في الثامن عشر مارس.