وقال متحدث عسكري لصحيفة محلية، إنه أمكن القبض على 4 من الـ 58 سجينا الفارين.



وفر المساجين عبر ثغرة قطرها حوالي نصف متر حفروها في جدار السجن، بحسب بيان لمنظمة (أونا فينترا ألا ليبرتا) غير الحكومية.



ويخضع مركز الاحتجاز الذي كان به المعتقلون لقوات الشرطة. وهو إجراء يتم اللجوء إليه في فنزويلا بسبب اكتظاظ السجون.



وبحسب المنظمة غير الحكومية فإن اكتظاظ السجون بلغ 400 بالمئة.