أبو ظبي - سكاي نيوز عربية ذكرت بريطانيا، يوم الجمعة، أنها طلبت من منظمة حظر الأسلحة الكيماوية فحص عينة من عامل الأعصاب الذي استخدم في تسميم سيرغي ويوليا سكريبال.
وأورد مكتب رئيسة الوزراء، أن تيريزا ماي طلبت من المنظمة أن "تتحقق من تحليل الحكومة لعامل الأعصاب المستخدم في هجوم سالزبري."
وتوقع المكتب أن يحضر مسؤولون من المنظمة إلى بريطانيا، عما قريب، حتى يأخذوا عينة من السم.
وبحسب بريطانيا، فإن سكريبال وابنته سمما بعنصر أعصاب من إنتاج السوفييت معروف باسم نوفيتشوك، وحملت الدولة الروسية مسؤولية الهجوم. لكن روسيا تنفي ذلك.