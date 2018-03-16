وأورد مكتب رئيسة الوزراء، أن تيريزا ماي طلبت من المنظمة أن "تتحقق من تحليل الحكومة لعامل الأعصاب المستخدم في هجوم سالزبري."

وتوقع المكتب أن يحضر مسؤولون من المنظمة إلى بريطانيا، عما قريب، حتى يأخذوا عينة من السم.

وبحسب بريطانيا، فإن سكريبال وابنته سمما بعنصر أعصاب من إنتاج السوفييت معروف باسم نوفيتشوك، وحملت الدولة الروسية مسؤولية الهجوم. لكن روسيا تنفي ذلك.