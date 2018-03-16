وأرسل تيلرسون رسالة للدبلوماسيين الأميركيين، قال فيها إنه سيصلي "من أجل بلادنا، وقادتنا، وجهودكم لجعل هذا العالم مكانا أفضل عما وجدناه عليه".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أقال وزير خارجيته تيلرسون في وقت سابق من الأسبوع، واختار مدير وكالة الاستخبارات الأميركية، مايك بومبيو، بدلا منه.

وتعرض تيلرسون لانتقادات واسعة لمحاولته تقليص موازنة الخارجية الأميركية وعدد العاملين بها، مما أدى إلى تراجع الروح المعنوية بالوزارة.

إلا أنه لدى مغادرته أشاد بولائهم ومواهبهم ووطنيتهم، وبخدمتهم بعيدا عن الوطن وتحت ظروف خطيرة في كثير من الأحيان.