وأورد بيان نشر على موقع اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، أن من سيدرجون على قوائم الحظر سيشملون من ارتكبوا أفعالا مثل نشر معلومات كاذبة عن الإرهاب والتسبب في اضطرابات على رحلات طيران، فضلا عمن استخدموا تذاكر انتهت مدة صلاحيتها أو دخنوا في قطارات.

وبحسب البيان، سيشمل الحظر من ارتكبوا مخالفات مالية مثل الموظفين الذين لم يدفعوا مبالغ التأمين الاجتماعي أو غرامات.

ومن المرتقب أن يجري الشروع في تطبيق هذه القواعد، اعتبارا من مطلع مايو المقبل.