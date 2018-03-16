ويظهر في الفيديو الذي سجلته كاميرا مراقبة في المكان، تداعي الجسر بشكل كامل فوق سيارات كانت تمر في المكان، ما أدى إلى سحقها.

وحوصرت 8 سيارات على الأقل وسط حطام الجسر، وقال مسؤولون وأطباء إن 10 على الأقل نقلوا إلى المستشفيات.

وأدى السقوط المدوي للجسر إلى مقتل 5 أشخاص على الفور، فيما أعلنت لاحقا وفاة سادس متأثرا بجراحه.

وقال النائب عن ولاية فلوريدا ماركو روبيو في تويتر إن الأسلاك التي علق بها الجسر تراخت ما أدى إلى السقوط المدمر.

وكانت السلطات الأميركية شيّدت الجسر في مدينة ميامي، السبت الماضي، خلال 6 ساعات فقط من أجل ربط حرم جامعة فلوريدا بالجهة الأخرى من الشارع حيث منطقة "سويتووتر"، على أن يفتتح رسيما في 2019.

وقالت الجامعة إن الجسر الذي تكلف بناؤه 14.2 مليون دولار مصمم ليتحمل إعصارا بقوة 5 درجات وليعيش 100 عام، لكن يبدو أنه كان أضعف من ذلك بكثير.

وكان الهدف من الجسر التحفيف من حدة الحوادث المروعة التي تحدث في المكان بسبب طبيعة الطريق السريع.