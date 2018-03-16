وقال الادعاء إن أحمد حسن (18 عاما)، الذي دخل بريطانيا باعتباره طالب لجوء، أدين بمحاولة قتل ركاب على متن قطار أنفاق كان متجها إلى وسط لندن يوم 15 سبتمبر العام الماضي.

وكانت القنبلة انفجرت في محطة بارسونز غرين، واجتاحت ألسنة اللهب العربة، لكن القنبلة لم تنفجر بشكل كامل مما حد من الإصابات، بينما وصفته السلطات بخامس أكبر هجوم في بريطانيا في 2017.