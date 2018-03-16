وكتب كوربن في مقال نشرته صحيفة الغارديان :" التسرع قبل الأدلة التي تجمعها الشرطة في أجواء برلمانية محمومة لا يخدم العدالة ولا الأمن القومي".

وواجه زعيم حزب العمال انتقادات بسبب اتخاذه موقفا حذرا من محاولة الاغتيال التي وقعت مطلع مارس الجاري.

وأضاف كوبن "هذا الحادث المروع يحتاج أولا أكثر التحقيقات الجنائية تدقيقا وشمولا".

لكنه استدرك قائلا إن حزب العمال لا يؤيد الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، مؤكدا أنه ينبغي محاسبة موسكو في حال ثبتت مسؤوليتها عن محاولة الاغتيال.

وألمح إلى أن المافيا الروسية، التي قال إنه سمح لها بالحصول على موطئ قدم في بريطانيا، قد تكون وراء الهجوم.

وكانت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أكدت في وقت سابق أن روسيا مسؤولة عن هجوم بغاز الأعصاب على سكريبال، الكولونيل السابق في المخابرات العسكرية الروسية الذي وشى بعشرات الجواسيس الروس لدى بريطانيا.

وبعد أول هجوم معروف بمثل هذا السلاح في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، منحت ماي 23 روسيا، قالت إنهم جواسيس يعملون تحت غطاء دبلوماسي في السفارة الروسية في لندن، أسبوعا لمغادرة البلاد.