وهذا ثالث طلب تسليم ترفضه المحاكم اليونانية، في قضية وترت العلاقات بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي.

وهرب الجنود إلى اليونان بطائرة هليكوبتر يوم 16 يوليو 2016، فيما انهارت محاولة الانقلاب على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وتتهم أنقرة رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن، بتدبير محاولة الانقلاب.

واعتقلت السلطات التركية عشرات الآلاف منذ بدأت تحقيقاتها في المحاولة الانقلابية، بينهم رجال شرطة وجيش وقضاء، تقول إن لهم علاقة بحركة غولن.