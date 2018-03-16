وقال بوتن في الفيديو "إلى من نصوّت وكيف نمارس حقنا بخيار حرّ، فهذا قرار شخصي يعود لكل شخص. لكن إذا تجنبنا اتخاذ هذا القرار، سيتم اتخاذ الخيار الأساسي والحاسم من دون أخذ رأينا بعين الاعتبار".

ونقلت فرانس برس عن الرئيس الروسي"أنا مقتنع أن كل شخص من بيننا يحمل همّ مصير بلدنا الأم. لذلك أتوجه اليكم وأطلب منكم الذهاب إلى مراكز الاقتراع الأحد. استخدموا حقكم في اختيار المستقبل".

ومن المتوقع أن يفوز بوتن، الذي يحكم روسيا منذ أكثر من 18 عاما، سواء كرئيس حكومة أو كرئيس للبلاد، بولاية رابعة الأحد، يتسلم من خلالها رئاسة البلاد حتى عام 2024، إلا في حال حصول مفاجأة كبيرة.

ووفقا لآخر استطلاع رأي لمعهد "في تي اس يوم" الحكومي، فقد حصل بوتن على 69% من نوايا التصويت، وجاء في المرتبة الثانية مرشح الحزب الشيوعي بافل غرودينين (7-8%)، والثالث المرشح القومي المتشدد فلاديمير جيرينوفسكي (5-6%)، بينما نتيجة المرشحين الخمسة الباقين هامشية.

والغائب الكبير في الانتخابات الرئاسية، هو المعارض الاول للكرملين اليكسي نافالني، الممنوع من المشاركة بسبب إدانته في القضاء، وهو ما وصفه بأنه "تهمة ملفقة".