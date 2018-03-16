وأضاف الرئيس الروسي، في مقاطع من فيلم وثائقي، بمناسبة الانتخابات الرئاسية التي ستجرى الأحد المقبل، أنه أصبح بلا عمل بعد خسارة رئيسه السابق أناتولي سوبتشاك انتخابات حاكم مقاطعة ليننغراد، وأنه "فكر حتى في العمل سائقا لسيارة أجرة".

وأكد بوتن أنه كان جادا في العمل كسائق تاكسي، إذ لم تكن أمامه خيارات أخرى.

لكن بافيل بوردودين رئيس ديوان الرئيس بوريس يلتسن (1991-1999) حينها عرض عليه العمل في الشؤون القانونية التابعة للرئاسة، لينتقل بوتن إلى العاصمة.

وترقى بوتن في عمله حتى انتقل إلى قيادة جهاز الأمن الفيدرالي، ثم تولى رئاسة الحكومة، قبل أن يتنازل يلتسن له عن الحكم أواخر عام 1999.

يذكر أن أحدث استطلاع، أجرته مؤسسة لاستطلاعات الرأي تابعة للدولة، أظهر فوز بوتن (65 عاما) بفترة رابعة في منصبه، بنسبة 69 في المئة من الأصوات.