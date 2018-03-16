وكان وليامسون قال في وقت سابق إن روسيا ينبغي أن "تغرب عن وجهنا وتخرس".

وقال لافروف في مؤتمر صحفي في كازاخستان: "ربما ينقصه التهذيب".

وأضاف أن موسكو لم تعد تهتم بالتعليقات الصادرة من بريطانيا بشأن مزاعم تسميم الجاسوس التي تنفيها روسيا.

وفي السياق، أشار لافروف إلى أن بلاده ستطرددبلوماسيين بريطانيين ردا على قرار لندن طرد 23 من العاملين بالسفارة الروسية في لندن.

وجاء ذلك وردا على سؤال من رويترز، إذ قال لافروف: "بالطبع سنفعل"، ولم يذكر مزيدا من التفاصيل.