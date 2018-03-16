وقال التقرير، الذي أعده محللو مخابرات في شركة "آي إتش إس ماركت" للمعلومات والتحليلات في العاصمة البريطانية لندن، إن صورا للقمر الصناعي، بتاريخ 25 فبراير، أظهرت انبعاث غازات من مفاعل نووي تجريبي يعمل بالماء الخفيف.

وأضاف التقرير، الذي نقلته رويترز، أن المفاعل يقع في مركز بحوث الطاقة الذرية في يونغبيون شمالي البلاد، مما يشير إلى أن الاختبار الأولي بدأ على الأرجح.

ويمكن للمفاعل إنتاج البلوتونيوم المستخدم في صناعة الأسلحة، لكن يعتقد أن كوريا الشمالية لديها بالفعل مواد انشطارية كافية لصنع قنابل نووية متعددة، وفقا للباحث البارز في معهد ميدلبوري الأميركي للدراسات الدولية جوشوا بولاك.

ويتزامن هذا التقرير مع ما أبلغه زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون لوفد من كوريا الجنوبية بشأن استعداده لبحث نزع السلاح النووي مع الولايات المتحدة، وهو عرض دفع الرئيس الأميركي دونالد ترامب للموافقة على لقاء كيم في قمة من المتوقع أن تعقد في مايو.

ومن المقرر أن يعقد الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن قمة مع كيم بحلول نهاية أبريل.

وكانت التوترات تفاقمت بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية بفعل التجارب الصاروخية والنووية العديدة التي أجرتها بيونغيانغ.