وذكر ماكرون، للصحفيين في غرب فرنسا، "سأعلن خلال الأيام القادمة التدابير التي ننوي اتخاذها".

ونقلت صحيفة "لو موند" الفرنسية عن ماكرون قوله إنه تحدث مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، صباح الخميس، بشأن هذه القضية، وقال لها:"نعتقد معا أن ليست هناك تفسيرات أخرى لما وقع باستثناء أن روسيا متورطة".

وذكرت الرئاسة الفرنسية في بيان "فرنسا تتقاسم نفس وجهة نظر بريطانيا.. وتعرب مرة أخرى عن تضامنها مع حليفتها".

وكانت بريطانيا أعلنت، الأربعاء، أنها قررت طرد 23 دبلوماسيا روسيا خلال أسبوع، مضيفة "كما سنجمد أصول الدولة الروسية في بريطانيا.. ولن يذهب أي من أفراد العائلة المالكة أو الوزراء إلى كأس العالم في روسيا".



وقالت ماي "سنعلق كل الاتصالات الثنائية المقررة على مستوى عال مع روسيا بعدما استخلصنا أن الأخيرة مسؤولة عن عملية تسميم الجاسوس السابق سيرغي سكريبال".